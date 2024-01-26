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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عبد الرحيم كمال يناقش كل الأعمال للتسلية في معرض الكتاب.. الجمعة

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

تعقد ندوة للكاتب عبد الرحيم كمال في معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الجمعة المقبل لمناقشة كتابه كل الأعمال للتسلية، ويناقشه الدكتور يسري عبد الله تحت إدارة صفاء النجار.

صدر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة كتب جديدة للكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال هي " موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة" و " كل الالعاب للتسلية". والكتاب الثالث تجميع لمجموعة مقالات للكاتب بعنوان " مصر الحال والاحوال". 

يقول عبد الرحيم كمال عن صدور هذه الأعمال الثلاثة إنها لم تكتب في وقت واحد ولم يكن مخططا لها أن تصدر سويا ويضيف كمال قائلا "شاء الله سبحانه وتعالى أن يصدر لي هذا العام ثلاث كتب في وقت واحد ورغم انهم حصيلة عمل خمس أعوام ماضية لكن مشيئة الله غالبة وله الحمد والمنة.

عبد الرحيم كمال : عادل إمام فنان يشرف بلد

"كل الألعاب للتسلية" رواية جديدة لـ عبد الرحيم كمال في معرض الكتاب


وأضاف:" روايتي ( موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة) تصدر بعد شهور طويلة من الكتابة والتنقيح والتعديل لتصل إلى صورتها الحالية وذلك مع صديقي الناشر المحترم الراقي سيف سلماوي ودار الكرمة للنشر التي ذقت معاها نجاح  رواية ابناء حورة.

وتابع: "شاء القدير ايضا ان تصدر معها رواية ( كل الألعاب للتسلية  وهي راوية اخذت مني أعوام طويلة سابقة لتصدر عن دار العين للنشر وصاحبتها الصديقة الرائعة المحترفة فاطمة البودي في اول تعاون مع دار العين للنشر.

وأردف: "شاء سبحانه وتعالى أيضا أن يصدر كتاب فيه تجميع لمقالات كتبتها في عدة صحف على مدار حوالي تسع سنوات من سنة ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٣ في كتاب ( مصر الحال والاحوال لدار غريب للنشر وصاحبها الناشر المحترم حسن غراب، واتمنى من الله عز وجل ان يكون الكتب الثلاثة في دور النشر الثلاثة خطوط وصل حقيقية بين قلبي وقلوبكم وعقلي
عقولكم وروحي وروحكم فلله الفضل  والحمد ولكم المحبة في كل صفحة وسطر وجملة وكلمة وحرف".


وبهذا يصل عدد اعمال عبد الرحيم المنشورة لـ 12 عملا كان آخرها روايته الناجحة"  أبناء حورة" والتي سبقها8 كتب منشورة منها رواية" بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي " ظل ممدود"  ومجموعتين قصصيتين.

أبناء حورة السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال القاهرة الدولى للكتاب القاهرة الدولي رواية أبناء حورة

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