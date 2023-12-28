"كل الألعاب للتسلية" رواية جديدة لـ عبد الرحيم كمال في معرض الكتاب

يطرح الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال روايته الجديدة "كل الألعاب للتسلية "في معرض القاهرة الدولي للكتاب.



الرواية صادرة عن دار العين للنشر.

الرواية هي الكتاب العاشر المنشور لعبد الرحيم كان آخرها روايته الناجحة" أبناء حورة" والتي سبقها ٨ كتب منشورة منها رواية" بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي "ظل ممدود" ومجموعتين قصصيتين.

عبد الرحيم كمال هو خريج معهد سينما عام ٢٠٠٠.

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على صعيد آخر سيعرض لعبد الرحيم كمال في شهر رمضان القادم مسلسل "الحشاشين" مع المخرج بيتر ميمي وبطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز ومن إنتاج سينرجي.

عبد الرحيم كمال كتب العديد من الأعمال الناجحة والهامة والراسخة في أذهان المشاهدين مثل "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و" الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"اهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".