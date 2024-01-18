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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منها كل الألعاب للتسلية.. ثلاثة إصدارات لـ عبدالرحيم كمال في معرض الكتاب

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يصدر قريبا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة كتب جديدة للكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال هي " موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة" و " كل الالعاب للتسلية". والكتاب الثالث تجميع لمجموعة مقالات للكاتب بعنوان " مصر الحال والاحوال". ويقول عبد الرحيم كمال عن صدور هذه الأعمال الثلاثة أنها لم تكتب في وقت واحد ولم يكن مخططا لها أن تصدر سويا ويضيف كمال قائلا "شاء الله سبحانه وتعالى أن يصدر لي هذا العام ثلاث كتب في وقت واحد ورغم انهم حصيلة عمل خمس أعوام ماضية لكن مشيئة الله غالبة وله الحمد والمنة.

 
فها هي روايتي ( موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة ) تصدر بعد شهور طويلة من الكتابة والتنقيح والتعديل لتصل إلى صورتها الحالية وذلك مع صديقي الناشر المحترم الراقي سيف سلماوي ودار الكرمة للنشر التي ذقت معاها نجاح رواية ابناء حورة.


وشاء القدير ايضا ان تصدر معها رواية ( كل الألعاب للتسلية  وهي راوية اخذت مني أعوام طويلة سابقة لتصدر عن دار العين للنشر وصاحبتها الصديقة الرائعة المحترفة فاطمة البودي في اول تعاون مع دار العين للنشر.

"كل الألعاب للتسلية" رواية جديدة لـ عبد الرحيم كمال في معرض الكتاب

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وشاء سبحانه وتعالى ايضا ان يصدر كتاب فيه تجميع لمقالات كتبتها في عدة صحف على مدار حوالي تسع سنوات من سنة ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٣ في كتاب ( مصر الحال والاحوال لدار غريب للنشر وصاحبها الناشر المحترم حسن غراب.


واتمنى من الله عز وجل ان يكون الكتب الثلاثة في دور النشر الثلاثة خطوط وصل حقيقية بين قلبي وقلوبكم وعقلي 
عقولكم وروحي وروحكم فلله الفضل  والحمد ولكم المحبة في كل صفحة وسطر وجملة وكلمة وحرف".


وبهذا يصل عدد اعمال عبد الرحيم المنشورة ل١٢ عملا كان آخرها  روايته الناجحة" أبناء حورة" والتي سبقها 
٨ كتب منشورة منها رواية" بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي "ظل ممدود"  ومجموعتين قصصيتين.


عبد الرحيم كمال  هو خريج معهد سينما عام ٢٠٠٠. 

على صعيد آخر سيعرض لعبد الرحيم كمال في شهر رمضان القادم مسلسل "الحشاشين" مع المخرج بيتر ميمي وبطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز ومن إنتاج سينرجي.


عبد الرحيم كمال كتب العديد من الأعمال الناجحة والهامة والراسخة في أذهان المشاهدين  مثل "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و" الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"اهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".

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