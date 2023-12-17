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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائدة العرب| عبد الرحيم علي: مصر الملاذ الوحيد للأمة العربية| فيديو

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي

قال عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن الأردن ومصر موقفهما واحد، وهو حماية الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مصر هي الملاذ الوحيد للأمة العربية"، لافتا إلى أن: "إسرائيل تعيش في بحر عداء داخل المنطقة العربية".

وأشار عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إلى أن مصر قائدة العرب ولا يجب النظر إليها في وقت واحد بل يجب مراجعة تاريخها وحاضرها.

وأوضح عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن ما يحدث اليوم، أمريكا ألقت بالكرة في مرمى إسرائيل، ووضعت شرطا أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة ممنوع، مضيفا: هناك انقسام في أوروبا على موضوع إسرائيل وموقفهم من حماس". 

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