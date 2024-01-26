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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي في مواجهة فريق سعودي.. موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي

صدى البلد

تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية "الرياض"؛ لمشاهدة النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، لاعبي نادي إنترميامي الأمريكي، خلال مشاركتهما في مباراتين وديتين في إطار جولة الفريق الآسيوية، استعدادًا لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

ويخوض النادي الأمريكي، يوم 29 يناير 2024، أولى لقاءاته في إطار جولته الآسيوية، أمام الهلال السعودي، على أن تقام مباراة النصر وإنترميامي الأمريكي يوم 1 فبراير 2024.

وفي 4 فبراير 2024، يواجه إنترميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز، فريق هونج هونج بهونج كونج، فيما يختتم مبارياته في إطار جولته الآسيوية بمواجهة فيسيل كوبي الياباني في 7 من الشهر ذاته.

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