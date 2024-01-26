عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج: تخرجت يوم حرب أكتوبر.. والفريق الشاذلي وضع خطة العبور

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج الخبير العسكري

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إنني التحقت بكلية أركان الحرب لمدة عام ونصف العام، وكان الفريق الشاذلي آنذاك، يضع خطة العبور، وزارنا في الكلية وقتها؛ لمناقشة خطة العبور، وكنا 150 ضابطا من جميع فرق وأسلحة الجيش.

وأوضح اللواء سمير فرج، خلال حواره من داخل معرض الكتاب، مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن من الأفكار التي ناقشناها، كانت عبور القناة بـ12 موجة قوارب مطاطية، فناقشنا ترتيب الجنود داخل هذه القوارب، وطرق نقل المعدات والأسلحة إلى الجانب الآخر من القناة، ومواعيد النقل بكل دقة.

وأشار إلى أنه تخرج في الكلية، يوم الحرب؛ للمشاركة بها، مضيفا: نحن الدفعة الوحيدة بالكلية التي لم يكن لها صورة في يوم تخرجها، لم نصدق أن هناك حربا بالفعل إلا يومها، فكنا ننتظر لسنوات، أحبطنا فيها الخبراء الروس، وأكدوا لنا أننا لن نتمكن من اختراق خط بارليف، وأنه يحتاج إلى قنبلة ذرية لهدمه، وكانوا يجاوبوننا عندما نسأل على موعد الحرب، بأنه "لسه بدري".

وأضاف اللواء سمير فرج: كنت أول دفعتي، ومكافأتي؛ كانت نقلي إلى هيئة العمليات، فعندما ذهبت للعمل هناك؛ وجدت عمالقة حرب أكتوبر الذين خططوا وعملوا لسنوات لتحقيق ذلك النصر العظيم، وكان اللواء الجمسي رئيسا لهيئة العمليات.

وأكمل تصريحاته: بعد نقلي بيومين؛ تم فتح المركز 10، الذي كان يقود جميع العمليات، وقاموا بتعييني للعمل على الخرطة بالمركز، فكنت طوال فترة الحرب أراقبها من على الخريطة، وكنت شاهدا على كل أحداثها، ولهذا اخترت اسم كتابي، ليكون «شاهد على حرب أكتوبر 1973».

سمير فرج الخبير العسكري إيمان أبو طالب بالخط العريض معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

ترشيحاتنا

الإصابات المباشرة أحرقتها.. بيان للحوثيين بشأن استهداف ناقلة نفط بريطانية

فيلا بمارينا | مسئول كبير متهم في شبكة فساد وزارة الري .. خاص

لصالح إسرائيل .. مفاجأة بشأن قرار محكمة العدل الدولية

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

السيسي يؤكد لـ بايدن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه غزة

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن .. هل ورد في الشرع الشريف؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ