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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: مقتل 770 جنديا من القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت أن قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية ارتفع إلى 381370 جنديا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022 إلى 27 يناير 2024.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الجيش الروسي فقد 770 جنديا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال الحرب بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 6,271 (+6) دبابة معادية، و11,652 (+15) مركبة قتال مدرعة، و9,085 (+3) نظام مدفعية، و972 قاذفة صواريخ متعددة، و660 نظامًا حربيًا مضادًا للطائرات، و331 طائرة حربية، و324 طائرة هليكوبتر و 7,037 (+4) نظام جوي تكتيكي بدون طيار، 1,842 (+22) صاروخ كروز، 23 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 12,072 (+8) شاحنة وناقلة وقود، و1,433 (+8) قطعة من المعدات الخاصة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدر أمس الجمعة عدد القوات الروسية في منطقة القتال في أوكرانيا بنحو 600 ألف جندي، أي ما يقرب من نصف أركان الجيش الروسي.

وفي الأول من ديسمبر الماضي، أصدر بوتين مرسوماً بزيادة عدد الأفراد العسكريين في الجيش الروسي بمقدار 130 ألفاً إلى 1320 ألفاً، بما في ذلك 130 ألفاً من المجندين ووفقا له، فإن حوالي 45 بالمائة من العدد المسموح به من الأفراد العسكريين موجودون في منطقة الغزو الروسي.

وفي ديسمبر 2023، قدرت المخابرات الأمريكية خسائر روسيا في الحرب في أوكرانيا بنحو 315 ألف قتيل وجريح.

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