أحمد سعيد أوكا: الجيل الحالي لا يشعر بمسئولية قميص منتخب مصر

أكد أحمد سعيد أوكا لاعب منتخب مصر السابق، أن لاعبي الجيل الحالي لا يشعر بالمسؤولية وذلك يظهر عليه فى مباريات المنتخب الوطني.

وقال أحمد سعيد أوكافي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أنا لعبت ضمن الجيل التاريخي لمنتخب مصر، رغم أني لم ألعب في نادي جماهيري، ولكن كانت المنافسة في بطولة الدوري المصري قوية جدًا، وجيل حرس الحدود وقتها رائع وحصدنا بطولات".

وأضاف:" الجيل التاريخي لمنتخب مصر الذي حقق بطولات أمم إفريقيا كنا على قدر مسؤولية الجماهير، ولكن الجيل الحالي للأسف أشعر أنه غير مسؤول مثل السابق".

وأتم:" الجيل الحالي اتظلم بسبب أن الجيل السابق اعتزل بشكل سريع بعد عدم الوصول في أمم إفريقيا وجيل محمد صلاح اتظلم لأنه شال هم منتخب مصر بدون خبرات عام 2013، وخدت وقت كبير حتى أصبحوا يمتلكوا خبرات".