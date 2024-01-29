الشاعر الفلسطيني ناصر عطالله يرصد المشهد المأسوي لأهالي غزة|فيديو

وجه الشاعر ناصر عطالله عضو الامانة العامة لأتحاد الكتاب الفلسطينيين، رسالة فخر و إعتزاز بالشهداء الفلسطنيين الذين أرتقوا في العدوان على غزة، معلقاً:" كل شئ تم تدميره، بما فيه المؤسسات الثقافية و المكتبات العامة التي كانت ستشارك في معرض القاهرة الدولي لهذا العام"

وأضاف ناصر عطالله خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 2 مليون 300 ألف فلسطيني يواجهون النزوح والجوع و التشرد حالياً، لافتاً إلى أنه كان في دمشق لحضور مؤتمر ثم بدء العدوان على غزة، فلم يستطيع العودة، و لكنه انتقل من دمشق إلى القاهرة ليكون قريب من غزة، و لكن أسرة مازالت في خان يونس.

وتابع ناصر عطالله عضو الامانة العامة لأتحاد الكتاب الفلسطينيين، أن تواصله مع أسرته يكون نادراً، لأن الاحتلال قام بقطع الأتصالات، مشيراً إلى أن الشعب الوحيد الذي يسكن الكرة الأرضية و ليس له دولة هو الشعب الفلسطيني و هذا حق للشعب الفلسطيني.