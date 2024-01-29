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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يوسع عملياته شمال غزة بعد محاولات الفصائل الفلسطينية إعادة التأهيل عسكريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يوسع نطاق نشاطه العسكري شمال قطاع غزة في أعقاب محاولات الفصائل الفلسطينية إعادة تأهيل نفسها عسكريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، تعليق التمويل إلى  إلى وكالة غوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، وذلك حتى الانتهاء من إجراء تحقيق كامل في الاتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.


وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في الادعاءات".

وسائل إعلام إسرائيلية قطاع غزة غزة الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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