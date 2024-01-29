النمسا تعلن تعليق تمويل وكالة الأونروا في غزة

أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، تعليق التمويل إلى إلى وكالة غوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، وذلك حتى الانتهاء من إجراء تحقيق كامل في الاتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.



وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في الادعاءات".

ويذلك انضمت النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، من بين دول أخرى، في إيقاف التمويل لوكالة غوث، وهي مصدر حاسم لدعم الناس في غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة.

وكانت بعض الدول الغربية أوقفت دعها المالي إلى وكالة الأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية بدعم الوكالة لهجمات 7 أكتوبر الماضي التي قامت بها حركة حماس ضد إسرائيل.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.

ولم يشارك المسئول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.

وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.