مدافع الكاميرون السابق: هدف نيجيريا الأول يشبه كرة سونج وزيدان في نهائي2008

تحدث بيل تشاتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن هدف محمد ابو تريكة في نهائي أمم إفريقيا 2008 الذي يشبه الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في شباك الكاميرون بالنسخة الحالية من البطولة.



وقال تشاتو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اتذكر هدف منتخب مصر في نهائي 2008 الذي سجله محمد زيدان".



وتابع "كانت المباراة رائعة، هدف نيجيريا الأول يشبه هدف أبو تريكة في النهائي بالفعل، إنه مثل القص واللصق تمامًا".



وأضاف "كان يجب على سونج ان يتعامل بسرعة مع الكرة في نهائي 2008 ويمررها لحارس المرمى قبل ان يصل إليها محمد زيدان".