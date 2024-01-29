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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قوافل حياة كريمة للعلاج والتوعية بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعلن مبادرة حياة كريمة عن انطلاق القوافل العلاجية الخاصة بها في محافظة البحر الأحمر، حيث يُجرى الكشف الطبي وصرف العلاجات وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا لأهالي القرى والمدن المختلفة.

تبدأ القوافل العلاجية يوم الخميس المقبل، أول فبراير، من خلال وحدة الأمل في مدينة القصير، حيث تستمر لمدة يومين (الخميس والجمعة)، ثم تنتقل الى قرية أبو رماد في حلايب يومي 3 و4 فبراير. بعد ذلك، تتجه القافلة إلى مدينة حلايب يومي 5 و6 فبراير، وتزور قريتي حدربه وأدالديت التابعتين للشلاتين يومي 7 و8 فبراير.

تشمل القوافل أيضًا قرى حماطه وأبو غصون التابعتين لمدينة مرسى علم، حيث يُجرى الكشف الطبي يومي 9 و10 فبراير، وتنتقل القافلة بعد ذلك إلى قرية أم الحويطات بسفاجا للكشف يومي 11 و12 فبراير. وتُختتم القوافل بوحدة الأمل في رأس غارب يومي 13 و14 فبراير.

وتشمل الفعاليات خلال القوافل ندوات توعية وعلاجية متنوعة، بالإضافة إلى الكشوفات الطبية المجانية وصرف العلاجات، وإجراء التحاليل والأشعة، مع توفير وسائل النقل إلى المستشفيات في حال الحاجة.

البحر الأحمر الفحوصات الطبية القوافل العلاجية الكشف الطبي مبادرة حياة كريم مبادرة حياة كريمة

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