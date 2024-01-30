بعد الخروج من أمم أفريقيا.. عبدالعزيز عبدالشافي: أخطاء فنية كثيرة داخل المنتخب

علق عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أسباب وكواليس خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" منتخب مصر به أخطاء فنية كثيرة وتشكيل مباراة الأمس كان خاطئ في بعض المراكز ".

وأضاف عبد العزيز عبد الشافي:" إحنا كنا بنلاعب منتخب قوي بدنيا ومنظم إلى حد كبير وكان لازم نختار لاعيبة مهارية بشكل أكثر ".

وتابع عبد العزيز عبد الشافي:" أحمد سيد زيزو وتريزيجيه بذلوا مجهودات كبيرة في مباراة أمس لكنهم كانوا في أماكن ليست صحيحة ".

واكمل عبد العزيز عبد الشافي:" كان من الضروري أن يقوم فيترويا بالإسراع في إجراء التبديلات أمس خاصة مع تراجع المستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين ".