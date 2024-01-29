ركلة الوداع| أبو جبل تحت القصف.. هل قصد حارس المنتخب تسديد كرة الخروج من أفريقيا؟

ودع منتخب مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 7/8 أمام الكونغو في ركلات الترجيح.

وأثارت ركلات الترجيح حالة من الجدل، حيث أضاع حارس المرمى محمد أبو جبل ركلة الجزاء الأخيرة للمنتخب المصري ومن قبله مصطفى محمد، لتذهب النتيجة النهائية لصالح الكونغو بنتيجة 8/7 من 10 ركلات جزاء تم تنفيذها.

ركلة أبو جبل

قال ليونيل مباسي، حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، إنه شعر بتوتر حارس الفراعنة، محمد أبوجبل، خلال ركلات الترجيح.

وقال حارس الكونغو، خلال تصريحات عقب اللقاء لقناة "بي إن سبورتس": "فخور بما قدمناه اليوم أمام منتخب كبير جدا في القارة الإفريقية.. أشعر بالفخر لما قدمته، هذا يوم خاص بالنسبة لنا".

وتابع: "شعرت أن أبو جبل متوتر عند تسديد ركلة الترجيح.. نظرنا لبعضنا، وواصلت النظر إليه، وأهدر هو، بينما ركزت كثيرا في تسديد ضربتي من أجل التسجيل".

ولعب منتخب مصر بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد حمدي في الشوط الإضافي الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي خاضها الفراعنة بنقص عددي.

وهدد الكونغو مرمى منتخب مصر مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق تصويبة من ثيو بوجوندا ولكن جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 7 كاد منتخب مصر أن يسجل هدف التقدم عن طريق رأسية أحمد حجازي ولكن جاءت فوق العارضة أيضا.

وفي الدقيقة 10 صوب محمد النني كرة زاحفة وكاد مصطفى محمد أن يحولها إلى هدف إلا أن دفاع الكونغو تعامل معها.

وفي الدقيقة 21 صوب بوجوندا كرة قوية من داخل منطقة جزاء منتخب مصر ولكن لم تصب مرمى أبو جبل.

وفي الدقيقة 37 سجل ميشاك إيليا الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في شباك منتخب مصر.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل لـ منتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وقبل انطلاق الشوط الثاني تعرض أحمد فتوح للإصابة ليخرج ويحل محمد حمدي بديلا له.

وفي الدقيقة 58 طالب ويسا لاعب الكونغو بركلة جزاء إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 60 أهدر زيزو انفرادا بمرمى الكونغو من ناحية اليمين بعد تصويبة قوية لكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 84 أجرى فيتوريا تبديلين بخروج تريزيجيه ومروان عطية ودخول محمود حمادة وعمر مرموش.

وفي الدقيقة 86 كاد محمود حمادة أن يسجل الهدف الاول من اللمسة الأولى ولكن فقد السيطرة على الكرة أمام المرمى الكونغولي.

وفي الدقيقة 90 دعم فيتوريا خط هجوم منتخب مصر بنزول مصطفى فتحي وخروج زيزو.

وفي الدقيقة 96 من زمن الشوط الإضافي الأول تعرض محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر للبطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين.

وأشرك فيتوريا عمر كمال بدلا من حمدي فتحي لتغطية الناحية اليسرى بعد طرد محمد حمدي.

وبعد الطرد سيطر منتخب الكونغو على الكرة بينما تراجع منتخب مصر للخلف.

وفي الدقيقة 110 شارك مهند لاشين بدلا من محمد النني.

واستمر التعادل الإيجابي 1-1 حتى نهاية الشوطين الإضافيين ليذهب المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

مباراة مصر والكونغو

ولعب 8 لاعبين من مصر ركلات الجزاء قبل الركلة الحاسمة، وكان يتبقى فقط أبو جبل ومهند لاشين ليرفض الأخير التسديد ويتركها للحارس الذي أهدرها.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح.

ودخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد هانى

خط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية

في الهجوم: تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد

ويواجه منتخب الكونغو منتخب غينيا في الدور ربع النهائي، الذي تخطى عقبة غينيا الاستوائية في نفس الدور.

يشار إلى أن النادي الأهلي يترقب وصول محمد أبو جبل إلى القاهرة، قادما مع بعثة المنتخب من كوت ديفوار، من أجل التوقيع على العقود بشكل رسمي، بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، عبر الاتصالات، في الأيام القليلة الماضية.

من جانبه أكد سيف زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس:" كان يوجد اتفاق على الخمس كرات الأولى من ضربات الجزاء ولكن بعد خروج العديد من اللاعبين خلال اللقاء بخلاف المصابين أصبح بعض المسددين رقم واحد خارج الحسابات مثل صلاح وزيزو".

وتابع:" مهند لاشين لم يرغب في التسديد، لذلك سدد أبو جبل وركلات الجزاء تحتاج شخصية وقوة أعصاب ولكن كل هذا اجتهادات ولكن لا يوجد تأكيد على طلب لاشين عدم التسديد أو أبو جبل من طلب التسديد".

وأصبح من المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد إقصاء منتخب مصر وفوز غينيا أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الوقت القاتل.