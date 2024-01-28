سيف زاهر يستعرض خريطة صفقات الزمالك.. واللاعبون الأقرب للانضمام

استعرض الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، خريطة صفقات الزمالك الشتوية واللاعبون الأقرب للانضمام.

وكتب سيف زاهر: سيف جعفر الأقرب، ولو رجع يعمل تمثال لـ حسين لبيب.. سيف زاهر يستعرض خريطة صفقات الزمالك الشتوية واللاعبين الأقرب للانضمام.

وأعلنت قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق الأول أمام الأهلي السعودي اليوم الأحد، في نهائي كأس دبي للتحدي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت قناة الزمالك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفريق وكتبت عليها: ”انتظرونا غدًا الأحد ومباراة الزمالك أمام أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي على شاشة قناة الزمالك، ونقل حي ومباشر لأحداث اللقاء في تمام السادسة مساء”.