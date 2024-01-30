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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب جراند شيروكي موديل 2020 "فبريكا".. تباع بهذا السعر

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

تقدم شركة جيب عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية، باقة من الطرازات القوية سواء عالميًا أومحليًا، ومنها النسخة الشهيرة جراند شيروكي، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة الـ SUV، إلى جانب تجهيزاتها الفنية، وقدرات الدفع الرباعي.

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وظهرت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 91 ألف كيلومترًا، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

 جيب جراند شيروكي 

وتأتي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 التي نتحدث عنها، بإصدار BLACK EDITION، مع فرش جلد للمقاعد، وعتب خارجي معدني، مع شدادات أمامية، واضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، وشبكة أمامية باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية.

 جيب جراند شيروكي 

وزودت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 بمحرك سعة 5700 سي سي، 8 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 360 حصانا و520 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، مع القدرة عالتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية.

 جيب جراند شيروكي 

وتضم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 فتحة سقف، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وخلفية، مع مثبت سرعة، وانذار، وإمكانية المساعدة على صعود المرتفعات، وفرامل مانع للانغلاق، ونظام EBD وESP، وحساسات حركة، كاميرا، شاشة تعمل باللمس داخلية، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم.

 جيب جراند شيروكي 

سعر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 

ظهرت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 التي نتحدث عنها، للبيع على الانترنت بسعر 3 ملايين جنيه.

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