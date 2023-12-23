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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش الـ"بيك اب" .. تعديل مميز للسيارة جيب جلاديتور |صور

السيارة المعدلة جيب
السيارة المعدلة جيب جلاديتور

تعتبر النسخة جيب جلاديتور من ابرز سيارات الطرق الوعرة، والتي تجمع بين الطابع الرياضي وتقنية الدفع الرباعي، وبين تصميم الـ"بيك اب" المميز، إلى جانب الكثير من التقنيات الفنية والتجهيزات التي تمنحها الافضلية في خوض تحديات قوية على مختلف التضاريس.

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السيارة المعدلة جيب جلاديتور

وظهرت السيارة جيب جلاديتور باطلالة جديدة، بعد ترقيات شركة التعديل AMW 4x4، حيث دعمتها بأنظمة تعليق متطورة، وزيادة في الخلوص الارضي، مع جنوط معدنية باللون الفضي، مدعومة باطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، وصادم خلفي معدني معزز بشدادات للسحب.

السيارة المعدلة جيب جلاديتور

وتأتي السيارة جيب جلاديتور بطلاء خارجي باللون الليموني أو الفسفوري، مع بعض الملصقات التي تحمل شعار شركة التعديل، وشعار جلاديتور الذي يدل على هويتها والتي تبدو بالفعل معروفة لدى جميع محبي سيارات الطرق الوعرة.

السيارة المعدلة جيب جلاديتور

القدرات الفنية للسيارة جيب جلاديتور

 

تتوافر السيارة جيب جلاديتور بمحرك سعة 6200 سي سي بقوة 840 حصان سوبر تشارج، بالاضافة إلى محركات هيلكات سوبر تشارج بقوة 707 حصان، وتأتي السيارة بمحرك V8 Hellephant وهو من اقوى المحركات في عالم السيارات، حيث تمكن من ضخ قوة قدرها 1000 حصانا.

السيارة المعدلة جيب جلاديتور

لم تشهد مقدمة السيارة اي تغيرات ملحوظة، حيث تضم واجهة جيب جلاديتور الشهيرة، صاحبة المصابيح الدائرية مع اضاءة مختلفة، وصادم أمامية معدني يحتوي على اداة سحب وحبل معدني، بالاضافة إلى صندوق خلفي يحتوي على العجلة البديلة.

السيارة المعدلة جيب جلاديتور
جيب جلاديتور بيك اب AMW 4x4 سيارة جيب جلاديتور السيارة جيب جلاديتور

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