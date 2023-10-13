ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2023، للبيع على الانترنت عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وذلك تحت مسمى "كسر الزيرو"، حيث استخدمت تلك النسخة بمسافة اجمالية بلغت 6000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

تأتي السيارة جيب رينيجيد 2023 برخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع باقة من التجهيزات الداخلية القياسية والتي شملت، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من الاوامر الصوتية والتحكم في اتصالات الهاتف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية ايضا.

جيب رينيجيد

وتتميز رينيجيد 2023 باطلالة جيب الشهيرة، والتي تتضمن المصابيح الامامية الدائرية، مع عدد من الفتحات الهوائية بشكل طولي، ومصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

جيب رينيجيد

تقدم السيارة بمحرك 1400 سي سي تيربو، يضخ 140 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك"، ومعدل للتسارع يبلغ 11 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/س، واستهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيب رينيجيد

طول 4232 مم.

عرض 2023 مم.

ارتفاع 1664 مم.

قاعدة عجلات 2570 مم.

جيب رينيجيد

سعر جيب رينيجيد 2023 "كسر زيرو"

تقدم السيارة جيب رينيجيد 2023 بسعر يبلغ مليون و520 الف جنيه، وتباع السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت مسمى كسر الزيرو.