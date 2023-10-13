عاجل
إقبال كثيف على انتخابات الأطباء في الدقهلية نفديك يا أقصى | هتافات للمصلين بالأزهر .. عليك بهذا الأمر لدفع المصائب وجلب الخيرات عرض الجمعة.. اشترى موبايل سامسونج Galaxy M54 بخصم 13% جامعة عين شمس في أسبوع| منح شخصية للطلاب الأوائل والنابغين.. وفد يزور جمعية المحاربين القدامى .. توفير كافة الإمكانيات لدعم الأنشطة البحثية أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

جيب رينيجيد
جيب رينيجيد

ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2023، للبيع على الانترنت عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وذلك تحت مسمى "كسر الزيرو"، حيث استخدمت تلك النسخة بمسافة اجمالية بلغت 6000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

جيب جلاديتور عملاقة الـ"بيك اب" تعود للاسواق .. صور

بـ 190 ألف جنيه.. اشتر جيب شيروكي 4X4 أوتوماتيك

تأتي السيارة جيب رينيجيد 2023 برخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع باقة من التجهيزات الداخلية القياسية والتي شملت، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من الاوامر الصوتية والتحكم في اتصالات الهاتف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية ايضا.

 جيب رينيجيد

وتتميز رينيجيد 2023 باطلالة جيب الشهيرة، والتي تتضمن المصابيح الامامية الدائرية، مع عدد من الفتحات الهوائية بشكل طولي، ومصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

 جيب رينيجيد

تقدم السيارة بمحرك 1400 سي سي تيربو، يضخ 140 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك"، ومعدل للتسارع يبلغ 11 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/س، واستهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 جيب رينيجيد
  • طول 4232 مم.
  • عرض 2023 مم.
  • ارتفاع 1664 مم.
  • قاعدة عجلات 2570 مم.
 جيب رينيجيد

سعر جيب رينيجيد 2023 "كسر زيرو" 

 

تقدم السيارة جيب رينيجيد 2023 بسعر يبلغ مليون و520 الف جنيه، وتباع السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت مسمى كسر الزيرو.

جيب رينيجيد تقنية الفيديو سعر جيب رينيجيد سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أحدث سيارة بيك اب من ISUZU .. اعرف سعرها

40 ألف جنيه .. أسعار بيستون T770 موديل 2024 الجديدة

السعر الجديد لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر .. صور

لمحبي الكروس أوفر .. 5 سيارات زيرو تبدأ من 640 ألف جنيه

كيا تكشف عن نسختها الجديدة K3 .. بقوة 152 حصانا |صور

إصدار خاص لـ فورد F-150 "بيك اب".. بـ 4.2 مليون جنيه فقط|صور

أرخص سيارة من جيتور موديل 2024 في مصر.. صور X70

أسعار بيجو 5008 العائلية بعد طرح موديل 2024 .. صور

ترشيحاتنا

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

رغم إعلان واشنطن دعم إسرائيل عسكريًا.. البيت الأبيض يرفض دعوات تهجير سكان غزة

ألمانيا: محادثات مع مصر والأمم المتحدة حول المناطق الأمنة في غزة

عاجل.. قتال عنيف بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين والمستوطنات المحيطة

فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ