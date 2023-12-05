أسعار JMC "بيك أب" فئة النقل بالسوق المصري

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، منها السيدان والهاتشباك، والرياضية، سواء من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، أو من عائلة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة البيك اب أو النقل، والتي تحظى باهتمام كبير وخاصة من اصحاب المهن والمشروعات، ومنها النسخة JMC.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة JMC في السوق المصري.

JMC بيك أب

ابعاد وقياسات السيارة JMC

وزن السيارة 1497 كجم "فارغة"

الوزن الكلي للسيارة 2485 كجم.

العرض الكلي 1690 مم.

الطول الكلي للسيارة 5012 مم.

ارتفاع السيارة 1645 مم.

طول قاعدة العجلات 3025 مم.

JMC بيك أب

مواصفات وتجهيزات السيارة JMC

تضم السيارة JMC نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرينج، وزجاج كهربائي، مع مفهوم ثنائي الابواب، وتقنية العمل بالدفع الخلفي للعجلات، بينما تتسمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2771 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 57 حصانا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

JMC بيك أب

أسعار JMC بيك أب بالسوق المصري في شهر ديسمبر

الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف بقيمة قدرها 597.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية صندوق بدون تكييف بقيمة قدرها 607.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شاسيه تكييف بقيمة قدرها 632.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة صندوق بتكييف بقيمة قدرها 632.900 ألف جنيه.