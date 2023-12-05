عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار JMC "بيك أب" فئة النقل بالسوق المصري

JMC بيك أب
JMC بيك أب

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، منها السيدان والهاتشباك، والرياضية، سواء من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، أو من عائلة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة البيك اب أو النقل، والتي تحظى باهتمام كبير وخاصة من اصحاب المهن والمشروعات، ومنها النسخة JMC.

سعر أرخص سيارة في مصر بعد الزيادة الجديدة

ما هي أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر؟.. سعر ومواصفات

أرخص سيارة من BMW في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة JMC في السوق المصري.

JMC بيك أب

ابعاد وقياسات السيارة JMC

 

  • وزن السيارة 1497 كجم "فارغة"
  • الوزن الكلي للسيارة 2485 كجم.
  • العرض الكلي 1690 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 5012 مم.
  • ارتفاع السيارة 1645 مم.
  • طول قاعدة العجلات 3025 مم.
JMC بيك أب

مواصفات وتجهيزات السيارة JMC

 

تضم السيارة JMC نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرينج، وزجاج كهربائي، مع مفهوم ثنائي الابواب، وتقنية العمل بالدفع الخلفي للعجلات، بينما تتسمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2771 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 57 حصانا، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

JMC بيك أب

أسعار JMC بيك أب بالسوق المصري في شهر ديسمبر

 

الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف بقيمة قدرها 597.900 ألف جنيه. 

الفئة الثانية صندوق بدون تكييف بقيمة قدرها 607.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شاسيه تكييف بقيمة قدرها 632.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة صندوق بتكييف بقيمة قدرها 632.900 ألف جنيه.

JMC السيارة JMC سعر أسعار السيارات أسعار JMC بيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

موضوعات متعلقة

تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" ثاني فئة .. بهذا السعر

رينو كارديان تستعد للانطلاق قريبا بالسوق المصري.. تفاصيل

أسعار ومواصفات سانج يونج توريس 2024 في مصر

سعر بيجو 508 موديل 2023 في مصر

أسعار سوزوكي إرتيجا العائلية بعد الأوفر برايس

بـ 160 ألف جنيه.. اشتر سيارة هاتشباك من فولكس فاجن

5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي

الصحة العالمية: قلق من تفشي الأمراض على نطاق واسع في قطاع غزة

عجائب بسم الله الرحمن الرحيم.. فضلها وأسرارها وكم مرة وردت بالقرآن

لقضاء الحوائج المستحيلة وتفريج الكرب.. عليك بـ ركعتين ودعاء و4 آيات

ضياء السيد يوجه نصيحة لـ إمام عاشور قبل مونديال الأندية 

حدود مصر خط أحمر.. يحيى الفخراني يعلق على أحداث غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتجاهل طلقها.. بوسي تثير الجدل بإطلالة لافتة

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

ترجمت رواياته إلى 100 لغة وتحولت إلى 200 فيلم.. الأديب ألكسندر دوما

يقترب من 200 ألف جنيها.. سعر إطلالة أمينة خليل يثير الجدل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ