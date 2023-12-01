أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة بـ"ارخص" سعر للزيرو، خيث يضم السوق المصري عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك والرياضية، أو من ناحية العلامات التجارية والتجهيزات الخاصة بكل صانع، إلى جانب نقطة السعر والتي تشكل أهمية كبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري، بالاضافة إلى ابرز المواصفات.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 - بي واي دي F3

تضم بي واي دي F3 مرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي، وانذار، ووسائد هوائية ثنائية لحماية الجزء الأمامي، ونوافذ كهربائية أمامي وخلفية، مع مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وزجاج خلفي ملون، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX، وحساسات ركن، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS.

وتأتي بي واي دي F3 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 108 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، مع نوعين من نواقل الحركة الاول 5 غيار مانيوال، والاخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار بي واي دي F3 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى مانيوال بسعر 500 الف جنيه.

الفئة الثانية اوتوماتيك بسعر 600 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 - شيري اريزو 5

زودت السيارة بمحرك قوة 114 حصانا، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 7 سرعات اوتوماتيكية، وناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى من 5 نقلات، و يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة

وتضم شيري اريزو 5 2024 تجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، و قفل مركزي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اضافية تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف.

اسعار شيري اريزو 5 الرسمية موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 535,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 580,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات موديل 2024 بسعر 605,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 - هيونداي أكسنت RB

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.1 ثانية، و تحتاج 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

وتضم السيارة هيونداي أكسنت RB وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و زجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء، ونظاما صوتي مع مدخل AUX وUSB، وقفل مركزي للابواب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

اسعار هيونداي أكسنت RB الرسمية موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بسعر 630,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 640,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 655,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 670,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 680,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 - تويوتا بيلتا

تأتي السيارة تويوتا بيلتا بعدد من التجهيزات منها، رنامج التوزيع الالكتروني EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مرايات جانبية وزجاج كهربائي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة.

وتحتوي على كاميرا خلفية، مع حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

اسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية في مصر

تقدم الفئة الأولى من السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 640 الف جنيه، و695 الف جنيه للفئة الثانية.

ارخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 - ميتسوبيشي أتراج

تضم السيارة ميتسوبيشي أتراج فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ونظام التحكم النشط بالثبات ومتابعة ضغط الاطارات، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، مدخل USB، مع نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، جنوط رياضية 15 بوصة.

وتعتمد السيارة على محرك 3 سلندر، بقوة اجمالية 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الامامي، سعة 1200 سي سي، مع بعض التجهيزات مثل زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية.

اسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 670 الف جنيه.