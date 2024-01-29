رئيس اتحاد اليد: منتخب مصر هدفه رسم البسمة على وجه الشعب.. فيديو

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن منتخب مصر لكرة اليد هدفه رسم البسمة على وجه الشعب المصري.

وأضاف الامين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مجالس إدارات اتحاد اليد المتلاحقة تسير بهدف واحد"، لافتا إلى أن "مجالس إدارات اتحاد اليد لديها منظومة تعمل بشكل موحد".

وأضاف الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "سعداء بفوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه"، مضيفا: "منتخب اليد استعد بقوة للبطولة بالاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل الدنمارك وألمانيا وإسبانيا".

وأوضح الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "نستعد ببطولات مجمعة بمصر نستدعي فيها منتخبات العالم القوية في كرة اليد"، مؤكدا: أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم بشكل مستمر لمنتخب مصر لليد".