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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

 طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الرياضة بفتح تحقيق، بعد خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأهلي: بعد اللي شفناه امبارح يبقى لأ|فيديو

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أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي ضيع المنتخب الطبطبة.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "وزير الرياضية لا بد أن يفتح تحقيقا في خروج المنتخب المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية".


وأشار: "فيتوريا حصل على مليون ونصف مليون دولار في أقل من عام.. وفيتوريا لم يتفاعل مع اللاعبين في أي مباراة"، متسائلا: "الكابتن حازم إمام عملنا من البحر طحينه عن فيتوريا".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "كان لا بد أن يصدر بيان اعتذار للشعب المصري من اتحاد الكرة"، مشدد: "لابد من فتح تحقيق عاجل لأسباب الإخفاق التي حدثت للمنتخب".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "الشعب المصري كان ينتظر فرحة ولم يخرج أي اعتذار من اتحاد الكرة".
 

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