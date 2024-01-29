بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الرياضة بفتح تحقيق، بعد خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "وزير الرياضية لا بد أن يفتح تحقيقا في خروج المنتخب المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية".



وأشار: "فيتوريا حصل على مليون ونصف مليون دولار في أقل من عام.. وفيتوريا لم يتفاعل مع اللاعبين في أي مباراة"، متسائلا: "الكابتن حازم إمام عملنا من البحر طحينه عن فيتوريا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "كان لا بد أن يصدر بيان اعتذار للشعب المصري من اتحاد الكرة"، مشدد: "لابد من فتح تحقيق عاجل لأسباب الإخفاق التي حدثت للمنتخب".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "الشعب المصري كان ينتظر فرحة ولم يخرج أي اعتذار من اتحاد الكرة".

