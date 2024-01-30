لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟

لم يعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، حيث تفوق عليه برنارد أرنو، رجل الأعمال الفرنسي والمالك الرئيسي لشركة "LVMH" العملاقة للسلع الفاخرة، ليصبح الشخص الأغنى في العالم.

جاء ذلك وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الحالي، حيث زادت صافي ثروة برنارد أرنو إلى 207.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 23.6 مليار دولار، متجاوزًا ثروة إيلون ماسك التي بلغت 204.5 مليار دولار.

ما سبب تراجع ثروة إيلون ماسك؟

شهدت شركة تسلا، التي يمتلكها إيلون ماسك، انخفاضًا بنسبة 13٪ في أسهمها الخميس الماضي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته بمقدار أكثر من 18 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم LVMH بأكثر من 13٪، مستفيدة من التفاؤل بعد تقارير قوية عن المبيعات.

ووفقًا لتقرير فوربس، بلغت القيمة السوقية لشركة LVMH 388.8 مليار دولار يوم الجمعة، بينما بلغت قيمة سوق تسلا 586.14 مليار دولار.

من هو أغنى رجل في العالم؟

برنارد أرنو، الذي يبلغ من العمر 74 عامًا وهو الرئيس التنفيذي لشركة "لوي فيتون" LVMH، بنى إمبراطوريته على مدار نحو 40 عامًا، حيث استحوذ على عدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "لوي فيتون" و"TAG Heuer" و"Dom Pérignon"، وقد جلب أيضًا أطفاله البالغين الخمسة إلى شركته بشكل استراتيجي.

في أبريل، أصبحت LVMH أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، مما يشير إلى جاذبية السلع الفاخرة المستمرة حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وكانت هناك فرصة لأرنو للوصول إلى الصدارة في ديسمبر 2022، عندما تعرضت صناعة التكنولوجيا لتوترات مع تحقيق العلامات التجارية الفاخرة مرونة في مواجهة التضخم.

استحوذت LVMH على "تيفاني آند كو" مقابل ما يقرب من 16 مليار دولار في عام 2021، وهو أكبر استحواذ على علامة تجارية فاخرة على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة رأس المال الاستثماري "Aglaé Ventures"، التي تدعمها شركة Agache القاببعيداً عن الأعمال التجارية، يتمتع أرنو بشغف للفنون، حيث يمتلك مجموعة شخصية تحتوي على أعمال لفنانين مشهورين مثل بيكاسو وماتيس وموندريان.