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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم تضخم ثروتة بفضلها.. إيلون ماسك يخطط لترك تسلا

صدى البلد

توجه إيلون ماسك إلى " X" يوم الاثنين ليطالب بشكل أساسي بمزيد من السيطرة على "تسلا" من مجلس إدارة الشركة. 

وقال ماسك: “أنا غير مرتاح لتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون التحكم في التصويت بنسبة 25% تقريبًا”. 

وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها: “يكفي أن أكون مؤثرا، ولكن ليس لدرجة أنه لا يمكن الانقلاب علي”.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا منذ فترة طويلة والذي أشرف على نموها من شركة ناشئة هشة إلى قوة عالمية تبلغ قيمتها عدة مرات أكثر من أي منافس قديم، إلى أنه سيتراجع أو يجد شيئًا آخر يفعله دون المزيد من قوة التصويت: "ما لم يكن الأمر كذلك، أفضل بناء منتجات خارج تيسلا”.

ليس "ماسك" غريبًا عن إثارة الجدل على موقع X/Twitter، حتى قبل فترة طويلة من امتلاكه له؛ ويردد هذا البيان أصداء كارثة "التمويل المضمون" سيئة السمعة التي حدثت قبل بضع سنوات. فلماذا ينشر مثل هذا الشيء الآن؟

على مر السنين، كانت حزمة التعويضات غير العادية التي كافأت "ماسك" بأجزاء كبيرة من أسهم "تسلا" لبلوغه معايير أداء معينة، جعلته أغنى شخص على هذا الكوكب. 

أدى صعود شركة تيسلا السريع إلى حصول ماسك على ثروة صافية تزيد على 200 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وتركه يمتلك نحو 13% من أسهم شركة صناعة السيارات (بعد بيع بعضها لتمويل استحواذه على تويتر).

لقد كان يُنظر إليه على أنه لا غنى عنه لنجاح شركة تسلا، ما منحه حرية لا يتمتع بها أي مديرين تنفيذيين آخرين في الشركات الكبرى، ومن هنا قال علنًا إنه سوف يمشي إذا لم يحصل على المزيد من تسلا.

ولكن الأهم من ذلك هو أن خطة ماسك لنقل شركة تسلا إلى المستوى التالي لتحويلها من شركة سيارات إلى شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لم تؤت ثمارها بعد. 

السبب الرئيسي لقيمة تيسلا التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار (انخفاضًا من أعلى مستوى في عام 2022 وهو 1 تريليون دولار)، هو تأكيد ماسك أن تسلا هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وليست مجرد شركة سيارات، هذا على الرغم من أن جميع إيرادات الشركة تقريبًا تأتي من مبيعات السيارات. 

تبيع شركات صناعة السيارات مثل جنرال موتورز وتويوتا ملايين السيارات أكثر مما تبيعه شركة تيسلا كل عام، لكن وول ستريت تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

لعدة سنوات، ادعى ماسك أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة من طراز تسلا كانت قاب قوسين أو أدنى، لكن ميزة القيادة الذاتية الكاملة التي أطلقتها شركة تسلا، والتي لا تحمل اسمًا سيئًا، لا تزال في مرحلة النموذج الأولي ولا يمكنها أن تقود نفسها بنفسها. 

يشك بعض الخبراء في أن استراتيجية تسلا الحالية ستنتج سيارات ذاتية القيادة حقًا.

وقال ماسك أيضًا إن مشروع الروبوت الجديد لشركة تسلا، والذي يعمل على تطوير كائنات بشرية ذات ذكاء اصطناعي يمكنها القيام بالعمل اليدوي، سوف يتفوق في النهاية على تجارة السيارات الخاصة بها، لكن هذا طريق طويل جدًا.

في الوقت نفسه، تواجه أعمال السيارات الكهربائية التابعة لشركة تسلا منافسة أشد من أي وقت مضى خاصة من شركة BYD الصينية، التي تفوقت للتو على شركة ماسك كشركة رائدة في مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم. 

واضطرت شركة تسلا إلى خفض أسعار السيارات، ما أدى إلى تآكل هوامش ربحها.

لا تزال الشركة لم تفِ بوعدها الطويل الأمد بإطلاق نموذج رخيص الثمن، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضروري لزيادة حجم مبيعاتها بشكل كبير في المستقبل. 

منذ بداية العام، خسرت تسلا 94 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ومع ذلك، فإن تنفيذ "ماسك" لتهديده بترك "تسلا" بالفعل والتي، مرة أخرى، المصدر الرئيسي لثروته - يبدو أمرًا لا يمكن فهمه كما هو الحال مع تخيل "تسلا" بدونه. 

بين تبرير تقييمها الهائل من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي ومواصلة تنمية أعمالها في مجال السيارات مع تزايد عمالقة السيارات في سوق السيارات الكهربائية، فإن شركة تيسلا تواجه تحديات كبيرة. 

تسلا إيلون ماسك السيارات الكهربائية byd الذكاء الاصطناعي

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