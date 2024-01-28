استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.. ماسك يضع بصمته على عالم الذكاء الاصطناعي

لم يكتفِ إيلون ماسك بريادته في قطاعات مثل الفضاء والنقل الكهربائي، بل اتجه أيضًا لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي من خلال مشروعه الأحدث، xAI. ليشكل خطوة جريئة ومنافسة قوية في عالم الذكاء الاصطناعي المليء بالتحديات.

ووفقًا للأنباء، فإن مشروع xAI بدأ في محادثات لتأمين استثمار ضخم بقيمة 6 مليارات دولار، ويهدف إلى تقييم يصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يظهر أن الجميع حريص على الانضمام إلى قطار الذكاء الاصطناعي!

جولة xAI لجمع التمويل تجوب العالم، من المكاتب العائلية في هونغ كونغ إلى صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، ما يشير إلى الجاذبية العالمية للذكاء الاصطناعي المتطور، الجميع على متن قطار الذكاء الاصطناعي، وهذا القطار لا ينوي التوقف في أي وقت قريب.

وتُعد هذه الحملة انعكاسًا واضحًا للاهتمام العالمي بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وسمعة ماسك، على الرغم من الصعوبات التي يمر بها موقع تويتر حاليًا.

وشهد عالم الذكاء الاصطناعي مؤخرًا طفرة هائلة في النشاط الاستثماري. كما أن التمويل المتوقع لـ xAI يفوق بكثير هدفه الأولي البالغ مليار دولار، ما يسلط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي يراها المستثمرون في هذا المجال، ويُمهد مشروع ماسك الأحدث الطريق لفصل جديد في تطور الذكاء الاصطناعي.

ماسك، الذي لعب دورًا محوريًا في تأسيس OpenAI، ليس غريبًا على عالم الذكاء الاصطناعي. لم يُقلل خروجه من مجلس إدارة OpenAI عام 2018 من اهتمامه بالمجال، بل يبدو أنه حفزه على إنشاء مساره الخاص في الذكاء الاصطناعي من خلال xAI. وقد تصدر xAI عناوين الأخبار العام الماضي مع إطلاق "Grok"، برنامج دردشة آلية يتحدى ChatGPT الخاص بـ OpenAI، ولا شك أن الذكاء الاصطناعي مجال تنافسي للغاية في الوقت الحالي.