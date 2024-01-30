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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

وزير التعليم العالي: مليار جنيه لتمويل مشروعات مبادرة تحالف وتنمية بالجامعات

صدى البلد

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

قدم الوزير الشكر لأسرة الجامعة الألمانية برئاسة د. ياسر حجازي، رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس، مهنئًا الدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وموجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، واحتياجات التنمية، وعرض الموقف التنفيذي لإستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.

كما أشار الوزير إلى أنه خلال الاجتماع قام باستعرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، والتي خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، وتطورات تفعيل مبادرة "بنك المعرفة المصري" وتعظيم الاستفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وعرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية بمستويات متميزة، وتقديم خدمات علاجية حديثة.

أكد د. أيمن عاشور اهتمام الوزارة بالجامعات الخاصة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة ، من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة. 

ولفت إلى أهمية التسويق الجيد لهذه البرامج على مستوى العربي والإفريقي؛ لجذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، بالإضافة إلى أهمية توسيع الجامعات لشراكاتها مع قطاع الأعمال خارج نطاق التعليم، مثل المستشفيات، ودورالنشر.

وثمن الوزير جهود الجامعات الخاصة في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، من خلال زيادة الندوات الثقافية، وورش العمل بالجامعات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة، والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أهمية استفادة الجامعات من معرض القاهرة الدولي للكتاب (55) خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب للمشاركة في المعرض، وحضور فعالياته المُختلفة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة الجامعات من بنك المعرفة المصري تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وذلك في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمهارات الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وكذلك الاستفادة منه في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور باستمرار الجامعات الخاصة في المُشاركة المُجتمعية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المشاركة في القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية، والفعاليات، والأنشطة المختلفة.

وافق المجلس على تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وكذلك الطلاب العائدين من هذه الجامعات الذين تخلفوا عن التقديم في الفرص السابقة؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك من خلال التقديم المباشر للجامعات، بذات القواعد  المعمول بها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مع التأكيد على أن يكون الطالب كان مقيدًا بجامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية حتى العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ قبل صدور قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في ٧ مايو ٢٠٢٣.

ووافق المجلس على إنشاء كليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة النهضة.

ناقش المجلس أطر التعاون بين الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية التي سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمقرر تنظيمه خلال الفترة من (27-29) من أبريل القادم.

وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (2)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (2)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (3)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (3)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (4)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (4)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (5)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (5)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (6)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (6)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (7)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (7)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (8)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (8)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (1)
وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة (1)
الجامعات الخاصة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة وزير التعليم العالي الوزير يوجه الجامعات الخاصة الجامعة الألمانية بالقاهرة

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