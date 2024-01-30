توقف عنها فورا| استشاري كلى يحذر من شرب الشاي بعد تناول اللحوم

قال الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الكلى، أنه عادةً ما يتم هضم اللحوم في المعدة والأمعاء الدقيقة، حيث يتم امتصاص المغذيات الضرورية للجسم، بالنسبة للمعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم، فإنها تمتص بفعالية في الجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

عادة شرب الشاي بعد تناول اللحوم

وأوضح استشارى الكلي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الشاي يحتوي على مركبات تسمى التانينات، وهي ترتبط بقليل من المعادن مثل الحديد والكالسيوم، مما قد يقلل قليلاً من امتصاصها، ومع ذلك، يعتبر تأثير التانينات على امتصاص المعادن ضعيفًا بشكل عام ولا يعتبر مشكلة كبيرة إذا كنت تتناول وجبة متوازنة ومتنوعة.

وتابع “يمكنك زيادة امتصاص المعادن والفيتامينات من اللحوم والأطعمة الأخرى عن طريق تناولها مع مصادر غنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفواكه الطازجة والخضروات الورقية الخضراء، فيتامين C يعزز امتصاص الحديد وغيرها من المعادن في الجسم”.

وحذر عبد الحليم من تناول الشاي بعد تناول اللحوم والطعام مباشرة بصفة عامة، ويمكنك الاستمتاع بالشاي بعد الوجبة بساعة أو اثنين على الأقل.