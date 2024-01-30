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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

الكوارع
الكوارع

الكوارع هي أكلة مصرية تقليدية تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء وهي مصنوعة من أرجل البقر أو العجل.

فيما يلي بعض فوائد الكوارع في الشتاء وفقا لما جاء في موقع" بولد سكاي":

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تساعد الكوارع على تدفئة الجسم: الكوارع غنية بالدهون المشبعة، والتي تساعد على توليد الحرارة في الجسم، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، والذي يساهم أيضًا في تدفئة الجسم.

تقوي العظام والمفاصل: الكوارع غنية بالكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والمفاصل كما أنها تحتوي على الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد على بناء العظام والمفاصل.

العظام
العظام

تحسن صحة الجهاز الهضمي: الكوارع غنية بالألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء كما أنها تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعزز جهاز المناعة: الكوارع غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ وفيتامين سي والزنك، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

تمد الجسم بالعناصر الغذائية: الكوارع أيضًا مصدر جيد لعدد كبير من العناصر الغذائية أبرزها البروتين والحديد والبوتاسيوم والكولاجين

تنبيه

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب، أن يستشيروا الطبيب قبل تناول الكوارع.

الكوارع ارتفاع نسبة الكوليسترول الكوليسترول الكولاجين تنظيم حركة الأمعاء تعزيز جهاز المناعة تدفئة الجسم توليد الحرارة تحسين صحة الجهاز الهضمي صحة الجهاز الهضمي نسبة الكوليسترول

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