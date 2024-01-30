فوائد أكل الكوارع في الشتاء

الكوارع هي أكلة مصرية تقليدية تحظى بشعبية كبيرة في فصل الشتاء وهي مصنوعة من أرجل البقر أو العجل.

فيما يلي بعض فوائد الكوارع في الشتاء وفقا لما جاء في موقع" بولد سكاي":

تساعد الكوارع على تدفئة الجسم: الكوارع غنية بالدهون المشبعة، والتي تساعد على توليد الحرارة في الجسم، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، والذي يساهم أيضًا في تدفئة الجسم.

تقوي العظام والمفاصل: الكوارع غنية بالكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والمفاصل كما أنها تحتوي على الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد على بناء العظام والمفاصل.

العظام

تحسن صحة الجهاز الهضمي: الكوارع غنية بالألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء كما أنها تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعزز جهاز المناعة: الكوارع غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ وفيتامين سي والزنك، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

تمد الجسم بالعناصر الغذائية: الكوارع أيضًا مصدر جيد لعدد كبير من العناصر الغذائية أبرزها البروتين والحديد والبوتاسيوم والكولاجين

تنبيه

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب، أن يستشيروا الطبيب قبل تناول الكوارع.