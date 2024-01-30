لتحييد مخاوف نتنياهو وجانتس.. جالانت يقترح موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اقترح في الأيام الأخيرة إجراء الانتخابات الإسرائيلية خلال شهرين أو ستة أشهر من نهاية الحرب، من أجل تهدئة المخاوف المتبادلة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس.

وبحسب التقرير فإن الهدف هو تحييد مخاوف نتنياهو وجانتس المتبادلة من بعضهما البعض، وكذلك خوف نتنياهو من رحيل بن جفير. وكجزء من الاقتراح أيضًا، سيحصل جانتس وأصدقاؤه على حقائب في الحكومة، على عكس الوضع اليوم حيث يعملون كأعضاء في مجلس الوزراء بدون مناصب.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن مثل هذا الاقتراح يقصر تلقائيا عمر الحكومة الحالية، حيث ينبغي إجراء الانتخابات المقبلة، إذا لم تكن هناك تغييرات، خلال أكثر من عامين ونصف، بينما بحسب اقتراح جالانت، سيتم حل الحكومة خلال عامين على الأكثر.. وإذا انتهت الحرب عاجلاً، فسيتم حل الحكومة خلال عام من انتهاء الحرب.

ومنذ لحظة تعيين جالانت في منصب وزير الدفاع، حدث احتكاك بينه وبين بقية أعضاء حكومة اليمين، عندما أصر جالانت على التصرف في العديد من القضايا بمفرده ودون شركائه في الائتلاف.

وجاءت الذروة مع محاولة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إقالته بينما كان يعمل على نسف تقدم الإصلاح القانوني.

وقال حزب الليكود ردا على المنشورات: "لم يتم تلقي مثل هذا الاقتراح من الوزير جالانت"، مضيفا: لقد تم تحديد موعد الانتخابات بموجب القانون".