فيتوريا يتحدث عن سبب خروج المنتخب المصري من أمم أفريقيا

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة جزءا من تصريحات فيتوريا مدرب المنتخب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"ڤيتوريا مدرب المنتخب المصري لكرة القدم تحدث الي الصحافة البرتغالية و أكد خلالها انه سعيد بتدريب منتخب مصر وانه صاحب مشروع كروي لتطوير الكرة المصرية و الارتقاء بها و ان سوء الحظ و اصابة اهم اللاعبين هو السبب في خروج المنتخب المصري من بطولة امم افريقيا و انه و الجهاز الفني و الاداري و اتحاد كرة القدم علي درجة كبيرة من التفاهم و التناغم و انه لا يصدق ان هناك من يتمنى أن يقيله او يبعده عن تدريب المنتخب المصري".





منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.