استشهاد 9.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما تسبب في مقتل 9 أشخاص.

كان جيش الاحتلال في وقت سابق قصف مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا.

كما أفاد موقع "واللا" العبري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يؤكد الموقع ما إذا كانت هذه العملية مرتبطة بمحاولة تحرير أسرى لدى حركة حماس، وفق ما نقل عن مصدر سياسي إسرائيلي رفض التعليق على ذلك.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن العملية جرت خلال الساعات الماضية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الهدف منها لم يكن تحرير المحتجزين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة أو أهدافها.

وبحسب "واللا"، فإن مسئولاً أمنياً إسرائيلياً صرّح بأن العملية أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين وصفهم بالمسلحين، زاعماً عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية.

كما أشار مسئول آخر إلى أن العملية نُفذت في إطار ما يُعرف بعملية "عربات جدعون"، التي قال إن جيش الاحتلال إنه يواصل تنفيذها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.