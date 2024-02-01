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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالثة.. جيش الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر الجمعية في خان يونس للمرة الثالثة، وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط مستشفى الأمل.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الجمعية، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 مريض فضلا عن الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين في خان يونس.

الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بتدخل دولي فوري لحماية المرضى والنازحين بخان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استشهاد موظف أمن بمستشفى الأمل في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي خان يونس مستشفى الأمل غزة قطاع غزة

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