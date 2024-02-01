للمرة الثالثة.. جيش الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر الجمعية في خان يونس للمرة الثالثة، وأطلقت النار بشكل كثيف في محيط مستشفى الأمل.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الجمعية، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 مريض فضلا عن الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين في خان يونس.