برلمانية: الحوار الوطني طوق نجاة لمواجهة التحديات الاقتصادية

قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية يمثل نجاحاً ملموساً للمرحلة الأولى منه والتي انتهت بكم كبير من التوصيات حول أكثر القضايا التي كانت تحتاج لحلول عملية يمكن تفعيلها على أرض الواقع، سواء التي تم التناقش حولها في قضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

وأكدت الهريدي، في بيان، أن الحوار الوطني يمثل الآن طوق نجاه للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة بنتائج إيجابية لا سيما بعد إتاحة المشاركة من قبل كافة فصائل المجتمع المصري والتناقش والتباحث حول أهم الملفات التي بحاجة إلى حلول فعالة يمكن أن تكون قادرة على مواجهة كافة التحديات والتداعيات التي تسببت فيها الظروف والأطر الخارجية.

وأشارت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وترجمتها إلى تحركات فعلية وسريعة قادرة على حشد كافة الجهود وتضافر كافة المقومات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي تستلزم بالضرورة إلى ضرورة النظر إلى المواطن المصري البسيط الذي في أمس الحاجة إلى تنظيم وضبط الأسواق وإحكام السيطرة والرقابة على التجار.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري ونجح في تحقيق كافة الأهداف التي جاء من أجلها إلى أن أصبح واقعاً ملموساً وحالة حوار مستمرة ومتواصلة.