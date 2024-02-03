إبراهيم سعيد: لابد من استقالة اتحاد الكرة..وعقد فيتوريا كارثة ولابد محاسبة المسؤول

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني لابد أن يرحل خلال الساعات القادمة عن تدريب الفراعنة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" اتحاد الكرة لم يقدم أى شئ للكرة المصرية ولابد أن يقدم استقالته لأنه فشل في كافة الملفات من بينها المنتخبات الوطنية الذين هم أساس عمله".

وأضاف:" لا أفهم عقد روي فيتوريا، لماذا تم توقيع عقد بهذا الرقم الكبير؟، وطبيعي البرتغالي يرفض تمامًا الرحيل سوى بالحصول على عقده بشكل كامل، أنت أخطأت وكتبت هذا العقد، ولابد من تحمل المسؤولية".

وأتم:" لابد أن يتحمل من وقع على هذا العقد مع روي فيتوريا المسؤولية، لأنه عقد كارثي".