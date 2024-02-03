منظمة يسارية تتبنى .. انفجار قرب وزارة العمل اليونانية

انفجرت قنبلة في وسط أثينا خارج بنك قرب وزارة العمل اليونانية، ما تسبب في أضرار مادية.

وفتحت السلطات اليونانية تحقيقًا في انفجار بسيط وقع خارج بنك بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط أثينا في وقت مبكر من اليوم السبت.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة تلقت عدة مكالمات مجهولة المصدر تحذر من وجود عبوة ناسفة في الموقع.

وتم زرع العبوة الناسفة عند تقاطع شارعي ستاديو وبيسمازوجلو، حيث تمكن الضباط من تأمين المنطقة وتطويقها قبل انفجار القنبلة الذي حدث بالفعل، وفقًا لموقع "كريسيز 24".

وأعلنت منظمة يسارية تدعي "الدفاع عن النفس من الطبقة الثورية" مسؤوليتها، حسبما ذكر التلفزيون العام اليوناني "إي آر تي"، على الرغم من أن دوافعها لم تتضح على الفور.

وأدى الانفجار إلى أضرار طفيفة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وبحسب المعلومات، تم وضع حقيبة فيها عبوة ناسفة على السياج أمام بنك الإدارة مقابل وزارة العمل".