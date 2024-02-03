بداية من الاثنين|الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالارصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت تحسنا في حالة الأحوال الجوية، على عكس الأيام السابقة، وسوف يشهد اليوم ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة وسوف ترتفع من درجة الى درجتين.

هدوء سرعة الرياح



وأكدت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الأعلامية داليا أشرف، أن اليوم السبت العظمي على القاهرة الكبرى ١٧ درجة مئوية حلال فترة النهار، لافتة إلى هدوء سرعة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية مما يزيد الشعور باستقرار الأحوال الجوية، وأيضا زيادة لسطوح الشمس في أغلب الأنحاء.

وأوضحت منار غانم أن هذا الأسبوع سيشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة.

من الاثنين

وتابعت: من يوم الاثنين سوف تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة وسوف تسجل العظمي على القاهرة الكبري ٢١ درجة مئوية خلال فترات النهار، مما يزيد الشعور بالدفء خلال فترات النهار وسوف تقل كميات الأمطار.