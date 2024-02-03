عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية من الاثنين|الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالارصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت تحسنا في حالة الأحوال الجوية، على عكس الأيام السابقة،  وسوف يشهد اليوم ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة وسوف ترتفع من درجة الى درجتين.

هدوء سرعة الرياح


وأكدت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الأعلامية داليا أشرف، أن اليوم السبت العظمي على القاهرة الكبرى ١٧ درجة مئوية حلال فترة النهار، لافتة إلى هدوء سرعة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية مما يزيد الشعور باستقرار الأحوال الجوية، وأيضا زيادة لسطوح الشمس في أغلب الأنحاء.

وأوضحت منار غانم أن هذا الأسبوع سيشهد تحسنا كبيرا في درجات الحرارة.

من الاثنين

وتابعت: من يوم الاثنين سوف تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة وسوف تسجل العظمي على القاهرة الكبري ٢١ درجة مئوية خلال فترات النهار، مما يزيد الشعور بالدفء خلال فترات النهار وسوف تقل كميات الأمطار.

الاحوال الجوية ارتفاع طفيف القاهرة الكبرى هدوء سرعة الرياح الأرصاد الجوية يوم الإثنين هذا الاسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

مستوى تاريخي جديد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وهذه خريطة الطلب في مصر خلال عام

بيان عاجل للخارجية السورية ردا على الهجمات الإمريكية

سويلم: نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من خط الشح المائي

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

توقيف المهاجم.. 3جرحى في عملية طعن بباريس

الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ