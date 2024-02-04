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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك.. تعرف عليها

أسباب تؤدي إلى تعطل
أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

جميع أجزاء السيارة تستمد قوتها من بطارية السيارة ، ولذلك تعتبر البطارية من أهم الأجزاء المكونة للسيارات ، وذلك لأنها هي من يعطي الطاقة لتشغيل كافة التجهيزات الكهربائية بالسيارة، وتعد البطارية المحور الأساسي الذى يساعد في عمل كافة الأنظمة الأساسية والترفيهية منها التكيف والإضاءة والنظام الصوتي بالسيارة .

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

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- أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك :

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

1- عدم السير لمسافات قصيرة :

البطاريات تفقد قدرا كبيرا من الطاقة خلال فصل الشتاء ، وبالتالي عند السير بالسيارة لمسافات قصيرة، فلا يمكن للدينامو أن يعوض تلك الطاقة المفقودة مما يؤدي إلى توقف البطارية عن العمل.

2- عدم تشغيل الأنظمة الكهربائية عند توقف السيارة :

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

في حالة تشغيل الأنظمة الكهربائية والسيارة متوقفة يتم جلب الطاقة من البطارية بشكل مباشر ، وذلك يؤدي الي تفريغ شحن البطارية ، ونتيجة تلك العملية هو ان تحصل في نهاية الأمر علي بطارية تلفه .

3- توقف الدينامو عن العمل :

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

الدينامو يعمل علي تعويض الطاقة الكهربائية المفقودة ، بجانب شحن البطارية باستمرار ، وإذ تعرض الدينامو لعطل فلن يتمكن من توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية .

4- عدم ترك الأملاح علي كابلات البطارية :

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

تكون الأملاح علي أقطاب البطارية يؤدي الي ضعف عملها ، بسبب عدم غلق الدائرة الكهربائية بإحكام، لذلك يجب التأكد من سلامة الأقطاب من الأملاح .

5- نفاذ عمر البطارية الافتراضي :

أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك

في كثير من الأحيان تتعطل بطارية السيارة عن العمل بعد مرور فترة زمنية علي عملها ، وغالبا ما يكون عمر البطارية من 4 الي 5 سنوات ، وبعدها تحتاج الي تغير .

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