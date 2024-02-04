أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك.. تعرف عليها

جميع أجزاء السيارة تستمد قوتها من بطارية السيارة ، ولذلك تعتبر البطارية من أهم الأجزاء المكونة للسيارات ، وذلك لأنها هي من يعطي الطاقة لتشغيل كافة التجهيزات الكهربائية بالسيارة، وتعد البطارية المحور الأساسي الذى يساعد في عمل كافة الأنظمة الأساسية والترفيهية منها التكيف والإضاءة والنظام الصوتي بالسيارة .
- أسباب تؤدي إلى تعطل بطارية سيارتك :
1- عدم السير لمسافات قصيرة :
البطاريات تفقد قدرا كبيرا من الطاقة خلال فصل الشتاء ، وبالتالي عند السير بالسيارة لمسافات قصيرة، فلا يمكن للدينامو أن يعوض تلك الطاقة المفقودة مما يؤدي إلى توقف البطارية عن العمل.
2- عدم تشغيل الأنظمة الكهربائية عند توقف السيارة :
في حالة تشغيل الأنظمة الكهربائية والسيارة متوقفة يتم جلب الطاقة من البطارية بشكل مباشر ، وذلك يؤدي الي تفريغ شحن البطارية ، ونتيجة تلك العملية هو ان تحصل في نهاية الأمر علي بطارية تلفه .
3- توقف الدينامو عن العمل :
الدينامو يعمل علي تعويض الطاقة الكهربائية المفقودة ، بجانب شحن البطارية باستمرار ، وإذ تعرض الدينامو لعطل فلن يتمكن من توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية .
4- عدم ترك الأملاح علي كابلات البطارية :
تكون الأملاح علي أقطاب البطارية يؤدي الي ضعف عملها ، بسبب عدم غلق الدائرة الكهربائية بإحكام، لذلك يجب التأكد من سلامة الأقطاب من الأملاح .
5- نفاذ عمر البطارية الافتراضي :
في كثير من الأحيان تتعطل بطارية السيارة عن العمل بعد مرور فترة زمنية علي عملها ، وغالبا ما يكون عمر البطارية من 4 الي 5 سنوات ، وبعدها تحتاج الي تغير .