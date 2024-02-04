عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع موسع للبويات مع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لبحث زيادة مساهمتها بصادرات القطاع  

صدى البلد

عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وخلال الاجتماع قدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس وامكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية .

وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات اعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم أطر التعاون مع المجلس . 

 وبحث الاجتماع ما تم التوصل اليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئى وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة. 

وتم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها الى الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة بهذا الشأن. ووافقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط بـ qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

أكد الحضور على اهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كإجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئى.

وبحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع اسس للتعامل مع الازمة الحالية فى اطار تفعيل البروتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.
 

شعبة البويات الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

ترشيحاتنا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ