اجتماع موسع للبويات مع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لبحث زيادة مساهمتها بصادرات القطاع  

عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وخلال الاجتماع قدم محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس وامكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية .

وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات اعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم أطر التعاون مع المجلس .

وبحث الاجتماع ما تم التوصل اليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئى وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة.

وتم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها الى الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة بهذا الشأن. ووافقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط بـ qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

أكد الحضور على اهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كإجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئى.

وبحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع اسس للتعامل مع الازمة الحالية فى اطار تفعيل البروتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.

