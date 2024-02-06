اختيار إمام عاشور ضمن أفضل 6 لاعبين في أمم أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إختيار إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي ضمن أفضل 6 لاعبين في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، يمكنهم الانتقال إلي كبار الأندية في أوروبا.

وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تختار إمام عاشور ضمن أفضل 6 لاعبين في أمم أفريقيا للانتقال إلي كبار أوروبا".

من جانبه نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشورًا جديدًا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقال جمال شعبان، شفتم إمام عاشور في المدرجات بيهز رجله إزاي، رغم إنه كابتن رياضي ولاعب متمكن إلا أن عنده «restless leg syndrome» .

وأضاف: دا ممكن يكون مؤشر لعاصفة من هرمون التوتر الأدرينالين اللي بيرفع الضغط، وممكن يضر القلب والمخ والشرايين.