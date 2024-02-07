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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى يتفقد جناح "نورينكو" الصينية بمعرض الدفاع العالمي 2024

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة "نورينكو" الصينية، وذلك، ضمن فاعليات اليوم الثالث من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 

وشدد الوزير "محمد صلاح"، خلال الجولة على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية ومنها الشركات الصينية لتبادل الخبرات بهدف توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركات الوزارة، مضيفا أن ما يمتلكه "الإنتاج الحربي" و"نورينكو" من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

عقب ذلك استمع وزير الإنتاج الحربى لشرح ممثلي شركة "نورينكو" حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل معرض الدفاع العالمي 2024. 

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال زيارته لجناح الشركة الصينية المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" كان حريصاً خلال مشاركته بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي على تفقد وزيارة أكبر عدد ممكن من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعات العسكرية والعمل علي توطين هذه التكنولوجيات بالشركات التابعة.

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