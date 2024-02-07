عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 امتيازات منحها القانون للمراكز الرياضية .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون الرياضة ، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، العديد من الامتيازات لدعم الهيئات الرياضية، لتقوم بدورها والمهام الموكلة إليها.

 

امتيازات الهيئات الرياضية
 

نصت المادة 9 من القانون على أن تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

 

لايفوتك||

txt

قانون الرياضة .. تفاصيل عقوبات الشغب الكروى في الملاعب

txt

مدرب الزمالك السابق: شيكابالا يستطيع الاستمرار في الملاعب حتى 45 عاما

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

2- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهي.

قانون الرياضة امتيازات الهيئات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

ترشيحاتنا

رغم الفشل بمحكمة العدل الدولية.. الرئيس الإسرائيلي يشيد بفريق تل أبيب القانوني

عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية

صدور اللائحة لقانون مخالفات البناء قبل 22 فبراير وتيسيرات من الحكومة للمواطنين

مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع استسلام الفصائل الفلسطينية بعد حربه على غزة

بقيمة 38 مليون جنيه.. القبض على أصحاب شركة يتاجرون فى النقد الأجنبي

واقعة خطف بالأسانسير.. والدة الطفلتين لصدى البلد: نفسي أشوف بنتي حنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

يدق ناقوس الخطر.. علامات تدل أن علاقتك الزوجية مهددة

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ