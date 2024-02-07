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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين البسطاء

صدى البلد

أشاد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية إلى الحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن قرارات الرئيس جاءت القرارات في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء في ظل  الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة  في الأسعار.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، تأكيد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين وحريص على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تحسين مستوى المعيشة، ودعم قدرات المواطنين البسطاء في توفير احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، أن تلك القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصرى عبد الفتاح السيسي

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