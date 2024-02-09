اجتماع الرياض التشاوري يشدد على إنهاء حرب غزة والاعتراف بدولة فلسطين وبايدن يؤكد أن رد إسرائيل على هجوم حماس مبالغ به .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس الوزراء المصري: دراسة عروض استثمار تدرّ موارد ضخمة من النقد الأجنبي

الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل مباني في غزة لإقامة منطقة عازلة "جريمة حرب"

البيت الأبيض: بايدن يستضيف ملك الأردن الاثنين لبحث حرب غزة

وزير الخارجية السعودي يؤكد لمفوض الأونروا موقف المملكة الداعم للوكالة

بوتين لتاكر كارلسون: غزو بولندا أو لاتفيا غير وارد



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة، من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس إلى أنه قريبا، وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التقوا في العاصمة السعودية الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشددوا على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة"، و"أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967".

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع التشاوري "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن رد إسرائيل على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، مبالغ فيه، قائلاً إن الجوع في قطاع غزة "يجب أن يتوقف".

وذكرت "القبس" أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أكد، أن تدمير المباني بشكل ممنهج، والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية، ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى الى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

وقالت "الراي" إن الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قالت إن الرئيس جو بايدن سوف يستضيف العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذك لبحث الوضع الراهن في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة، وفي "فكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحث، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني التعاون بين المملكة والوكالة الأممية، مؤكداً على موقف السعودية الداعم للأونروا، وأكد على موقف بلاده "الداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الأونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين".

دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس، أنّه "من غير الوارد" أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً أنّه "ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة" في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.