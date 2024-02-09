القليوبية تحصد 3 مراكز فى مسابقة المكتبات على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، 3 مراكز في مسابقة المكتبات على مستوى الجمهورية.



من جانبها هنأت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية، وزينب شافعي الموجة العام، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، الطلاب الفائزين في المسابقة.



وأوضح البيان حصول الطالب أحمد محمد قطب متولي من مدرسة الشيماء الرسمية لغات إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية علي المركز الأول جمهورية، والطالبة فرح محمد حسين من مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية علي المركز السادس جمهورية، وأخيرا حصول الطالبة آيه محمد صلاح من مدرسة بيجام الثانوية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية علي المركز التاسع جمهورى.