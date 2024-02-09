الشرقية .. مصرع صغيرين شقيقين غرقا فى بئر داخل مزرعة

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا عقب سقوطهما ببئر مياة داخل مزرعة بطريق سيكم بالعاشر من رمضان وتم إنتشال الجثامين ونقلهم الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "عبدة ا م" 12 سنة وشقيقة "م" 11 سنة مقيمين الزوامل دائرة مركز بلبيس "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهما غرقا عقب سقوطهما ببئر مياة داخل مزرعة بطريق سيكم بالعاشر من رمضان وتم إنتشال الجثامين ونقلهم الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة