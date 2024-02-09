إصابة 6 أشخاص في حادث بالشرقية

أصيب 6 اشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة جامبو بالقرب من كوبري غيتة دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كل من "صالح ا ز" 50 سنة مقيم سندنهور مصاب بإضطراب بالوعي وإشتباة نزيف بالمخ و"صابر ع ا" 54 سنة عامل مقيم الجوسق مصاب بكدمات بالظهر والحوض و"أحمد م ا" 54 سنة عامل عادي مقيم الجوسق مصاب بكدمات وسحجات و"عوض الله غ ع" 64 سنة مقيم سندنهور مصاب بإشتباة مسر بالذراع الأيسر و"كرم ا ف" 68 سنة عامل عادي مقيم شبرا النخل مصاب بجروح قطعية متهتكة بالوجة و"عبد العظيم ا ح" 55 سنة عامل عادي مقيم الجوسق مصاب بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة جامبو بالقرب من كوبري غيتة دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.