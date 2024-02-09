اختناق 6 أشخاص في عزبة بالشرقية

أصيب 6 اشخاص بإختناق نتيجة إستنشاق عادم توك توك بعزبة ميت حبيب دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "اشرف ح و" 38 سنة و"كريمة ع ط" 42 سنة و"عائشة ا م" 8 سنوات و"صفية ع و" 45 سنة و"عبد الرحمن ا ح" 13 سنة و"حسن ا ح" 12 سنة جميعهم مقيمين عزبة ميت حبيب دائرة مركز بلبيس مصابين بصعوبة في التنفس.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر إستنشاق عادم توك توك بعزبة ميت حبيب دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.