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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

صدى البلد

إذا كنت من هواه الألعاب يمكنك شراء هاتف الألعاب  Infinix GT 20 Pro  من  شركة إنفينكس و المخصص للألعاب  في المملكة العربية السعودية،  

يأتي هاتف  Infinix GT 20 Pro بتصميم مميز ويقدم إضاءة RGB تعد قابلة للتخصيص في الجهة الخلفية.

وفقا لموقع “  gsmarena  يأتي هاتف Infinix GT 20 Pro  مزود بشاشة  أمولد قياسها 6.78 وبحافات نحيفة، إذ تحتل الشاشة مساحة قدرها 94% من الجهة الأمامية

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‌‎أما عن معالج هاتف Infinix GT 20 Pro فهو يأتي بمعالج Dimensity 8200 Ultimate من ميدياتيك، وبذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، و ذاكرة عشوائية افتراضية للجهاز.

ويضم الهاتف شريحة عرض مخصصة للألعاب تطلق عليها الشركة اسم Pixelworks X5 Turbo، وفيما يتعلق بالتصوير، فإن هاتف Infinix GT 20 Pro يحتوي على كاميرا أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، و كاميرتين مساعدتين بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

يعمل هاتف  Infinix GT 20 Pro  بنظام التشغيل XOS 14

أما عن بطارية الهاتف فقد تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا ويأتي هاتف Infinix GT 20 Pro بعدة ألوان،و بسعر يبدأ  350 دولارًا أمريكيًا.

هاتف الألعاب هاتف الألعاب Infinix GT 20 Pro إضاءة RGB نظام التشغيل مساحة تخزين

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