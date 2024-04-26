.بتصميم أنيق وميزات عصرية .. هاتف Reno  Oppo Reno 11 5G

إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم أنيق وميزات عصرية يمكنك شراء هاتف Reno Oppo Reno 11 5G و يأتي هاتف Reno 11 5G بسماكة 8ملم مع وزن 182 جرام.

وفقا لموقع" gsmarena "يتميز هاتف Reno Oppo Reno 11 5G بتصميم إنسيابي وتجربة مريحة عند الإمساك بالهاتف ويتوسط الشاشة ثقب لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وتدعم إلتقاط صور سيلفي بأعلى مستوى من الوضوح، كما يضم الهاتف كاميرات إحترافية، ويتميز الهاتف بأعلى جودة تصنيع، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

يأتي الهاتف أيضاً بحواف نحيفة في محيط الشاشة، و بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايتReno و بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة ، بدقة 1080 في 2412 بيكسل، وبكثافة عرض 394 بيكسل لكل بوصة، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 950 nit.

يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي أيضاً.

ويأتي هاتف Reno Oppo Reno 11 5G بعمر يصل إلى 4 سنوات، كما تدعم تقنية الشحن السريع شحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة فقط، أيضاً ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، والبلوتوث 5.3، كما يأتي الهاتف أيضاً بمنفذ USB C.